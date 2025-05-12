Цели и риски: эксперт назвал способ сохранить деньги

Руководитель продукта «Вклады» в сервисе «Сравни» Илья Васильков заявил, что одним из самых лучших способов на сегодня сохранить и преумножить средства являются банковские депозиты, сообщает RT .

«Важно понимать собственные финансовые цели и уровень риска, чтобы сделать осознанный выбор, приближающий вас к желаемому финансовому благополучию. Вклад остается одним из самых понятных и надежных способов сохранить и приумножить свои средства», — сказал эксперт.

По его словам, в последнее время клиенты начали с большим вниманием подходить к вопросу доходности в накопительных продуктах, учитывая ситуацию с ключевой ставкой Центробанка.

Наибольшая популярность сейчас — у краткосрочных вкладов до года. Многие банки предлагают приветственную ставку, когда новый клиент может получить надбавку к базовой ставке на срок до нескольких месяцев.