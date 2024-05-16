ЦБ: жители Московского региона смогут избавиться от тонн мелочи

Жителей Московского региона с 20 мая по 2 июня приглашают принять участие во Всероссийской акции «Монетная неделя». В течение 14 дней москвичи и жители Подмосковья смогут обменять скопившуюся дома мелочь на банкноты или зачислить эти деньги себе на счет без комиссии, сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

В акции участвуют около 100 филиалов российских банков на территории столицы и более 120 — в Подмосковье. Список участников и адреса отделений банков, принимающих мелочь, размещен на сайте монетнаянеделя.рф.

«Сегодня набирают популярность безналичные расчеты, людям проще расплачиваться картой, чем наличными, поэтому покупатели не спешат нести мелочь в магазины. Между тем, в обращении находится огромное количество монет, на каждого жителя страны их приходится почти 500 штук — в среднем это 1,5 килограмма или 850 рублей по сумме. Большая их часть в оборот не возвращается, а оседает в карманах и копилках. „Монетная неделя“ позволит вернуть металлические деньги в оборот и сократит расходы государства на чеканку новых монет», — объяснил первый заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО Владимир Кныш.

По информации ЦБ, в прошлом году жители Московского региона за время «Монетной недели» вернули в оборот более 1 миллиона монет на общую сумму 4,9 млн рублей. Москвичи принесли в банки 608 тысяч монет почти на 2,7 млн рублей, а жители Подмосковья — почти 439 тысяч монет на сумму более 2,2 млн рублей. Вес всей собранной в регионе мелочи составил более 4,7 тонны. Чаще всего встречались монеты номиналом 10 рублей и 1 рубль. Примечательно, что в оборот вернули 18 тысяч пятикопеечных и 26 тысяч монет достоинством 1 копейка. Даже самые редкие 25-рублевые монеты приносили на обмен — за две недели сбора их насчитали 446 штук.

В целом же по РФ в прошлогоднюю акцию было сдано более 20 млн монет на сумму 83 млн рублей. Таким образом, люди смогли вернуть в оборот — то есть положить на счет или обменять на более удобные бумажные деньги — 87 тонн монет, которые долгое время лежали у них дома и не использовались.