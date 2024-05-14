ЦБ выпустил памятные монеты с Александром Пушкиным

Центробанк РФ презентовал памятные монеты в честь 225-летия со дня рождения русского поэта и писателя Александра Пушкина. Монеты выполнены из серебра и имеют номиналы 3, 100 и 10 000 рублей, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Эксклюзивные деньги вошли в серию «Исторические события». Серебряные монеты украсили рельефный портрет Пушкина с чернильницей, сцена зимней поездки и абрис пера.

Тираж трехрублевых монет — 3000 штук. Банк России также выпустил не более 100 штук сторублевок из серебра, где изображен Пушкин на фоне Эрмитажного театра и Эрмитажного моста.

«С пушкинских сказок мы начинаем путешествие в мир русской литературы, а потом обращаемся к его стихам и прозе на протяжении всей жизни», — сообщила пресс-служба регулятора.

Кроме того, Центральный банк презентовал и золотые 10 000 рублей, на которых великий поэт сидит под дубом на фоне сюжетов из его сказок. Тираж раритетной партии — 50 штук.