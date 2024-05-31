ЦБ: в Подмосковье работает больше 10 тыс точек снятия наличных при покупках

На 20% за год в Московском регионе увеличилось количество точек, предоставляющих услугу «наличные на кассе», сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

По данным регулятора, на 1 апреля 2024 года в Подмосковье действует более 10,6 тыс. таких точек: свыше 500 из них работают в торговых предприятиях Балашихи и Одинцова, более 400 – в Химках, Подольске и Красногорске, свыше 300 – в Мытищах, Люберцах, Истре, Домодедове, а также в Раменском округе и городской округе Пушкинский.

Сервис «наличные на кассе» предоставляют и крупные сетевые супермаркеты, и маленькие магазины у дома. Некоторые кафе, рестораны и автозаправочные станции тоже начали предлагать клиентам снять наличные с карты при совершении покупки. Наиболее активно услуга получила развитие в небольших населенных пунктах, где нет офисов банков и банкоматов. В день с одной дебетовой карты можно таким образом снять не более 5 тыс. рублей, в месяц – до 30 тыс., напоминает ЦБ

«Большинство банков уже настроили опцию для своих дебетовых карт. Торговые точки не берут с покупателей комиссию за выдачу наличных, но банки могут установить свои тарифы на эту услугу. Стоит заранее выяснить, подключил ли ваш банк сервис «наличные на кассе» и какую плату за него берет. Эту информацию можно получить по телефону горячей линии, на официальном сайте или в чате мобильного приложения банка», – отметила эксперт ГУ Банка России по ЦФО Наталья Демидова.

Во многих торговых точках, предоставляющих услугу «наличные на кассе», можно при совершении покупки оплатить на кассе услуги ЖКХ. Кроме того, некоторые магазины и автозаправки дают возможность не только снять, но и внести на свою карту наличные без совершения покупок.