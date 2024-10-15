ЦБ: в августе объем выданной ипотеки в Московском регионе упал на 58% год к году

В августе 2024 года в Московском регионе выдано 11,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 69,4 млрд рублей. По сравнению с августом прошлого года общее количество выдач сократилось на 55,5%, а общий объем — на 58,2%, сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

При этом на долю заемщиков Москвы пришлось 6,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 43,3 млрд рублей, а в Московской области предоставили 5,1 тыс. ипотечных кредитов на сумму 26,1 млрд рублей.

Средняя ставка по новым ипотечным кредитам Московского региона в августе 2024 года относительно июля снизилась на 1 п. п., до 10,2%. Это связано с тем, что значительную часть ипотечных кредитов продолжили выдавать по программам господдержки, объяснили в ЦБ. Жители Московского региона получили 6,1 тыс. таких ипотечных кредитов на сумму 53,5 млрд рублей — это на 6% больше количества льготных кредитов, выданных месяцем ранее.

Кроме того, в августе 2024 года в Московском регионе было выдано около 3,2 тыс. ипотечных кредитов для покупки и строительства объектов индивидуального жилищного строительства на общую сумму 11,7 млрд рублей. Из них 1,8 тыс. кредитов на сумму 5,8 млрд рублей были предоставлены в Подмосковье, а 1,4 тыс. кредитов на сумму 5,9 млрд рублей — в Москве. Средневзвешенная ставка по таким кредитам сложилась на уровне 10%.