ЦБ увеличит продажи валюты на внутреннем рынке до 5,96 млрд руб в день

Минфин в марте и начале апреля ежедневно будет направлять 2,9 млрд руб. на покупку валюты и золота, а ЦБ будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке, сообщает РБК .

Соответственно, Банк России будет покупать юани на 2,9 млрд руб. в день. Кроме того, дополнительно ежедневно будет происходить продажа валюты в эквиваленте 8,86 млрд руб.

Ежедневный чистый объем продаж юаней в марте составит эквивалент 5,96 млрд руб. При этом в последний зимний месяц ЦБ продавал валюту на 5,5 млрд руб. в день.

На фоне укрепления рубля ЦБ возобновил зеркалирование операций Минфина на внутреннем рынке. Это произошло в январе 2025 года.

Национальная валюта в свою очередь укрепилась благодаря новостям о переговорах по урегулированию украинского кризиса и росту конверсии экспортной выручки.

Ранее заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев увидел связь между укреплением рубля и переговорами между РФ и США в Эр-Рияде. По его словам, инвесторы, вероятно, пересмотрели свое отношение к геополитическим рискам в последнее время.