ЦБ установил официальный курс доллара в 84,19 руб на среду

ЦБ поделился официальными курсами валют на среду. Согласно им, доллар подорожал, следует из данных на сайте регулятора.

Во вторник американская валюта была на уровне 83,8737 руб. В среду доллар составил уже 84,1930 руб.

Подорожал и евро. Он увеличился с 91,5252 руб. до 92,3409 руб.

Китайская валюта показала незначительные изменения. Юань стал стоить в среду 11,5572 руб. вместо 11,4610 руб. днем ранее.

Ранее экономист Алексей Зубец рассказал, что в ближайшем будущем курс может упасть до 70 руб. за доллар. По его мнению, отмена антироссийских санкций способна существенно укрепить позиции рубля.