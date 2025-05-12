ЦБ сузил прогноз по средней ключевой ставке до 19,5–21,5%

В ЦБ представили результаты анализа экономической ситуации в России и мире. Одним из основных изменений стал прогнозный интервал по ключевой ставке на этот год — он сужен до 19,5–21,5%, сообщает «Российская газета» .

Снижена стоимость нефти для налогообложения — до 60 долларов за баррель. Прогноз темпа роста физического объема экспорта понижен до 1% в этом году и до 2% — в следующем. Уменьшился также прогноз по стоимостным объемам экспорта.

В ЦБ отметили, что в 2025–2027 годах мировая экономика будет расти средними темпами. Важным фактором станет внешнеторговая политика США. Долгосрочный потенциальный темп роста российского ВВП будет находиться на уровне 1,5–2,5%.

Ранее Глава Центробанка Эльвира Набиуллина охарактеризовала высокую ключевую ставку как «лекарство» для экономики страны, акцентировав внимание на необходимости доведения курса до конца.