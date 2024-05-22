ЦБ: суточные лимиты при бесплатных переводах самому себе недопустимы

ЦБ назвал недопустимыми суточные лимиты на переводы самому себе

Центральный Банк Российской Федерации заявил , что суточные ограничения на переводы самому себе не должны существовать.

Регулятор направил организациям, осуществляющим банковские операции, указания по поводу количества бесплатных переводов между счетами одного человека в разных банках в сутки.

Как разъяснили в ЦБ, гражданин вправе перевести всю сумму или ее часть между счетами каким угодно способом. Он может делать бесплатные переводы как с помощью реквизитов банка, так и через СБП.

По закону банкам нельзя ограничивать размер или количество бесплатных переводов в пределах 30 млн рублей, которые можно переводить без комиссии. ЦБ рекомендовал банкам обеспечить выполнение условий закона в кратчайшие сроки.

Ранее бизнес попросил ЦБ ограничить право россиян на получение кешбэка. Обращение находится на рассмотрении у Банка России.