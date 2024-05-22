ЦБ: суточные лимиты при бесплатных переводах самому себе недопустимы
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Центральный Банк Российской Федерации заявил, что суточные ограничения на переводы самому себе не должны существовать.
Регулятор направил организациям, осуществляющим банковские операции, указания по поводу количества бесплатных переводов между счетами одного человека в разных банках в сутки.
Как разъяснили в ЦБ, гражданин вправе перевести всю сумму или ее часть между счетами каким угодно способом. Он может делать бесплатные переводы как с помощью реквизитов банка, так и через СБП.
По закону банкам нельзя ограничивать размер или количество бесплатных переводов в пределах 30 млн рублей, которые можно переводить без комиссии. ЦБ рекомендовал банкам обеспечить выполнение условий закона в кратчайшие сроки.
Ранее бизнес попросил ЦБ ограничить право россиян на получение кешбэка. Обращение находится на рассмотрении у Банка России.