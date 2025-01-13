ЦБ РФ заверил, что идея заморозить средства вкладчиков абсурдна

Центробанк РФ ответил на вопрос пользователей Сети по поводу планов по заморозке вкладов, назвав эту идею абсурдной, сообщает пресс-служба регулятора.

«Это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны», — подчеркнули в Банке России.

Там пояснили, что банки привлекают свободные средства граждан и компаний. Благодаря этому организации могут выдавать кредиты заемщикам.

Если принять решение о заморозке вкладов, ограничить возможность для физических и юридических лиц распоряжаться собственными деньгами, то никто не будет делать вклады. А это, в свою очередь, лишит банки возможности кредитовать экономику. Очевидно, что в любой рыночной экономике, где частью является банковское кредитование, такой шаг немыслим.

Кроме того, данный шаг не поможет сдержать инфляцию. ЦБ для этого использует ключевую ставку. Также не следует бояться, что накопленные на депозитах средства хлынут на рынок и приведут к гиперинфляции. Ставку будут понижать постепенно, убедившись в уменьшении инфляции.