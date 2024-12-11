ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 12 декабря

сегодня в 18:20

Доллар, евро и юань вновь подорожают в четверг, 12 декабря. Это следует из данных на сайте Центробанка России.

Центробанк опубликовал официальные курсы валют на 12 декабря. Так, доллар подорожает с 100,03 руб. до 103,27 руб.

Курс евро повысится с 106,2 руб. до 108,6 руб. Повышение составит 2,4 руб.

Юань также подорожает. Если 11 декабря курс китайской валюты составлял 13,66 руб., то 12 декабря он увеличится до 13,85 руб.

Ранее курс доллара на международном рынке Forex поднялся на 3,83%. Он перевалил за отметку в 106 руб.