сегодня в 19:08

ЦБ РФ повысил курс доллара до 79,34 руб на пятницу

Банк России обновил официальные курсы валют на 12 декабря, следует из данных на сайте регулятора.

Официальный курс доллара был повышен до 79,3398 руб. Днем ранее он был на уровне 77,8998 руб.

Евро подорожал с 91,3806 руб. до 92,9384 руб. (+1,5578 руб.).

Китайский юань стал стоить 11,1867 руб. Днем ранее он был 10,9644 руб.

Между тем глава ВТБ Андрей Костин считает, что доллар может подняться выше 90 руб. в 2026 году. По его словам, на ослабление рубля повлияет снижение объемов внебюджетной продажи валюты ЦБ и сокращение доходов бюджета из-за падения цен на нефть.

