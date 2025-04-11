ЦБ РФ понизил курс доллара и повысил курс евро

Центробанк России понизил официальный курс доллара 1,01 рубля и повысил курс евро на 1,61 рубля. Курсы валюты установлены на 12, 13 и 14 апреля, сообщает «Сам ты инвестор!» .

Официальные курсы валют ближайшие дни составляют 84,00 рубля за доллар, 96,22 рубля за евро и 11,45 рубля за юань. Китайская нацвалюта также подешевела на 0,09 рубля.

Тем временем внешний долг России превысил 312 млрд долларов по состоянию на 1 апреля 2025 года, заявил Центробанк. По сравнению с началом 2025 года российский внешний долг вырос на 7,6% (22,1 млрд долларов).

Ранее в Центробанке рассказали, когда инфляция в России снизится до нормального уровня.