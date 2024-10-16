ЦБ: реальная ставка по «бесплатной» рассрочке может достигать 60% годовых

В Центробанке России считают, что на самом деле «бесплатная» рассрочка у крупных кредиторов не так проста, как кажется, а реальная ставка по ней может достигать 60% годовых, об этом на форуме «Финополис — 2024» заявил глава департамента регулирования ЦБ Александр Данилов, пишет РБК .

«С нашей точки зрения, рассрочка ничем не отличается от кредита. Реально ничем не отличается — найти бесплатную рассрочку… Вы бесплатную ее где-то видели? Наверное, не бывает», — заявил Данилов.

В качестве примера эксперт привел случай, когда человек не успевает вовремя внести платеж по рассрочке. Если такая ситуация случается, то заемщик получает штраф, а следом за ним включается и ставка, которая может достигать 60% годовых.

Данилов отметил, что те люди, которые берут что-то в рассрочку на два месяца, не видят, как ситуация выглядит на самом деле. Он считает, что данный вопрос нужно регулировать.