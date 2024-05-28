ЦБ разрешит россиянам одной операцией переводить до 30 млн руб через СБП Экономика сегодня в 17:22 Фото - © Adobe Stock

Центробанк планирует разрешить жителям России одной операцией переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей через Систему быстрых платежей, сообщает РИА Новости.

На данный момент лимит операции в СБП находится на уровне 1 млн рублей. Россиянам законом дано право бесплатно переводить между своими счетами 30 млн ежемесячно. Ранее заместитель председателя правления Центрального Банка России Алексей Заботкин заявил, что введенные высокие ставки по кредитам введены в интересах общественности, по мнению экспертов, это поможет достичь низкого уровня инфляции,