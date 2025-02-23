ЦБ работает с Мьянмой над открытием прямых счетов компаний в банках двух стран

Статс-секретарь, зампред Банка России Алексей Гузнов заявил, что российский регулятор проводит работу с Мьянмой в контексте установления прямых счетов для компаний в банках обеих стран, сообщает ТАСС .

«Сейчас уже создана соответствующая сеть корреспондентских отношений между банками двух стран. Но наша задача не останавливаться на достигнутом с тем, чтобы не было концентрации риска на конкретном банке, на группах банков — сказал Гузнов.

Он подчеркнул, что для дальнейшего развития сотрудничества между государствами необходимо развивать банковское взаимодействие. Это позволит российским и мьянманским предприятиям без задержек осуществлять расчеты.

Гузнов добавил, что после подписания соглашения между Центробанками РФ и Мьянмы были восстановлены корреспондентские отношения, которые привели к развитию расчетов между странами, в том числе в национальных валютах.

Ранее ЦБ озвучил, когда инфляция в России вернется на уровень в 4%. В регуляторе отметили, что для возвращения инфляции к таргету «в базовом сценарии» нужен более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в стране.