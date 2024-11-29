ЦБ проводит голосование на выбор символов для новой банкноты 1000 рублей

ЦБ приглашает граждан страны принять участие в голосовании, которое определит символы для оборотной стороны купюры номиналом 1000 рублей. Лицевая сторона банкноты с изображением Нижнего Новгорода останется прежней, сообщает пресс-служба Банка России.

Оборотная сторона купюры посвящается Приволжскому федеральному округу. Россиянам предлагают выбрать один из 25 объектов края. Речь идет о достопримечательностях, которые имеют историческую ценность для всей страны.

Каждый участник может проголосовать только один раз. Для разработки многоплановой композиции банкноты художники Банка России и Гознака используют объекты, которые наберут наибольшее количество голосов. Обычно на купюре три вида изображений. Первый план задает тему, второй — поддерживает ее, создает фон, третий — микрорисунки и микроузоры.

Голосование проходит при поддержке национального центра «Россия». Оно продлится до 12 декабря. Утверждать итоговый дизайн будет совет директоров Банка России.

Ранее профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков заявил, что у россиян могут возникнуть проблемы при попытке обменять доллары старых серий за пределами США. Со временем все Центробанки постепенно модернизируют свои банкноты.