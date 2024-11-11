Россиян предупредили о сложностях при обмене «зеленых» и «белых» долларов

Профессор Войлуков: у россиян могут не принять «зеленые» доллары в ряде стран

Профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков заявил, что у россиян могут возникнуть проблемы при попытке обменять доллары старых серий за пределами США, сообщает РБК .

«Основное различие между старыми и новыми купюрами, которые еще в народе делят по цветовому признаку, — это разная степень защиты от подделки», — сказал Войлуков.

Эксперт подчеркнул, что со временем все Центробанки постепенно модернизируют свои банкноты, внедряя новые методы защиты от подделок по мере развития технологий. Находящиеся за пределами США частные компании и финансовые институты перестанут принимать «зеленые» и «белые» доллары, опасаясь подделок.

Войлуков добавил, что многие не хотят рисковать и могут отказаться от приема старых купюр, поскольку сегодня в обращении находится большое количество фальшивых долларов.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия создает новые экономические инструменты, однако не выступает против американского доллара.