Россиян предупредили о сложностях при обмене «зеленых» и «белых» долларов
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Профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков заявил, что у россиян могут возникнуть проблемы при попытке обменять доллары старых серий за пределами США, сообщает РБК.
«Основное различие между старыми и новыми купюрами, которые еще в народе делят по цветовому признаку, — это разная степень защиты от подделки», — сказал Войлуков.
Эксперт подчеркнул, что со временем все Центробанки постепенно модернизируют свои банкноты, внедряя новые методы защиты от подделок по мере развития технологий. Находящиеся за пределами США частные компании и финансовые институты перестанут принимать «зеленые» и «белые» доллары, опасаясь подделок.
Войлуков добавил, что многие не хотят рисковать и могут отказаться от приема старых купюр, поскольку сегодня в обращении находится большое количество фальшивых долларов.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия создает новые экономические инструменты, однако не выступает против американского доллара.