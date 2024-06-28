ЦБ представил план по сокращению рисков кредитной концентрации банков

ЦБ разработал программу, которая предполагает поэтапное снятие послаблений и введение новых нормативов, которые приведут к росту капитала банков, сообщает « Коммерсантъ ».

В настоящее время для кредитных организаций действует ряд послаблений, которыми, по мнению ЦБ, они часто злоупотребляют, в том числе по кредитованию связанных заемщиков. В ряде случаев это ведет к повышению рисков для финансовой системы.

Банк России разработал план, рассчитанный на ужесточение регулирования риска кредитной концентрации. Он будет вводиться поэтапно вплоть до 2030 года. В итоге ЦБ ожидает, что капитал банков увеличится с 15 трлн руб. до 29 трлн руб.

В результате принятых мер потенциал кредитования одной крупной ГСЗ (группы связанных заемщиков) должен составить около 7 трлн руб.

Первый этап предполагает завершение санкционных послаблений в конце 2024 года. Второй этап гласит, что с 2026 года и поэтапно до 2030 года будет внедряться новый норматив Н30 для системно значимых кредитных организаций, который будет учитывать крупные кредитные риски.

Третий этап начнется с 2028 года. Согласно нему, планируется отменить льготный коэффициент риск-веса для организаций с выручкой более 2% ВВП. В ЦБ полагают, что эта отмена уже не повлияет на показатели банков.

Ранее ЦБ сообщил, что почти на треть сократит продажи иностранной валюты в сравнении с первым полугодием 2024 года. Тогда среднедневной объем операций с валютами составлял 11,8 млрд рублей в день.