ЦБ: предложение товаров и услуг отстает от совокупного спроса в РФ

Аналитики ЦБ считают, что повышение инфляционного давления при уверенном росте экономики ждет Россию. По их мнению, возникла необходимость в продолжительном обеспечении жестких денежно-кредитных условий, сообщает ЦБ РФ .

Аналитики ЦБ отмечают, что доходности рублевых ценных бумаг повысились из-за роста инфляционных ожиданий. Рост экономики и позитивные ожидания поддерживают спрос предприятий на рыночное финансирование на повышенном уровне.

По данным ЦБ, в первом квартале 2024 года рост экономики России превысил большинство прогнозов, однако уже в апреле-мае замедлился. Под влиянием роста доходов и кредитования совокупный спрос растет, но предложение товаров и услуг пока еще отстает от него.

В апреле дезинфляционный тренд предыдущих месяцев приостановился. Для замедления инфляции требуется дальнейшее сокращение разрыва между совокупным спросом и производственными возможностями экономики.

По мнению аналитиков, если дезинфляция не возобновится в ближайшие месяцы, то это может говорить о недостаточной продолжительности жестких денежно-кредитных условий.

Ранее в ЦБ сообщили, что разрешат россиянам одной операцией переводить до 30 млн рублей через СБП между своими счетами в разных банках. На данный момент лимит операции находится на уровне 1 млн рублей.