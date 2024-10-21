ЦБ предлагает изменить закон о применении QR-кода при оплате услуг и покупок

Минфин получил от ЦБ предложения по изменению законодательства по применению QR-кода при оплате услуг и покупок. Речь идет о внедрении исключительно универсального QR-кода, сообщает пресс-служба Банка России.

Согласно выдвинутым ЦБ предложениям, банки смогут использовать только универсальный код на базе НСПК (Национальная система платежных карт — ред.). Это решение позволит принимать все виды платежей, в том числе и цифровой рубль в будущем.

Ввод универсального кода поддержит программы лояльности банков и кэшбеков, а также сведет к минимуму издержки компаний на подключение платежных инструментов. Решение будет развивать конкуренцию в этой сфере, а банкам обеспечит равные условия по подключению и взаимодействию с НСПК.

Внедрение универсального QR-кода означает, что технические устройства и IT-системы банков должны поддерживать эту систему оплаты.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина поспорила с главой Сбербанка Германом Грефом по поводу универсальных QR-кодов. Она отметила, что бизнес всегда с опаской относится к любым действиям регулятора и считает, что его решения ограничивают свободу предпринимательства.