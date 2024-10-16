Набиуллина и Греф поспорили из-за универсального QR-кода

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поспорила с главой Сбербанка Германом Грефом по поводу универсальных QR-кодов. Она отметила, что бизнес всегда с опаской относится к любым действиям регулятора и считает, что его решения ограничивают свободу предпринимательства, сообщает РБК .

Она подчеркнула, что универсальный QR-код для оплаты покупок не будет конкурировать с рыночными продуктами. По словам Набиуллиной, цель ЦБ — не «подсидеть» рыночных игроков, а создать для всех равные условия.

«Универсальный QR нельзя представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком», — заявила Набиуллина.

По мнению главы ЦБ, бизнес с опаской относится к действиям регулятора, которые якобы ограничивают его свободу. Однако еще хуже, когда регулятор начинает заниматься предоставлением рыночных услуг.

При этом глава «Сбера» Герман Греф много раз критиковал универсальный QR-код. Он подчеркивал, что у банка уже есть своя технология оплаты. Он уверен, что решения ЦБ приведут к тому, что бизнес потеряет любые стимулы к инновациям.

Ранее Греф заявил, что Сбербанк в рамках создания единого платежного QR передаст свою платформу мульти-QR консорциуму, который насчитывает уже более 20 банков.