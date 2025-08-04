ЦБ понизил курс доллара на вторник

Банк России опубликовал официальный курс валют на 5 августа. Из данных на сайте регулятора следует, что рубль укрепился по отношению к доллару.

Американская валюта 2 августа была на уровне 80,3289 руб. ЦБ понизил ее курс на вторник до 79,6736 руб.

Евро, наоборот, подорожал. Если на прошлой неделе он стоил 91,7056 руб., то теперь — 92,3252 руб.

Курс китайской валюты был понижен незначительно — с 11,0899 руб. до 11,0670 руб.

На прошлой неделе рубль снизился к валютам из-за геополитической напряженности и глобального спроса на доллар. Кроме того, причина крылась в том, что Банк России смягчает монетарную политику, снижая стоимость заимствований.