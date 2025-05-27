ЦБ понизил курс доллара на 28 мая

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На сайте Банка России появились официальные курсы валют, установленные на 28 мая. Согласно им, рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару.

Американская валюта просела до 79,6176 руб., тогда как днем ранее курс составлял 79,6588 руб. за доллар. Таким образом, понижение составило 0,0412 руб.

Евро, наоборот, подорожал. 27 мая его курс составлял 90,4644 руб., а 28 мая он оказался на уровне 90,9007 руб.

Между тем юань также незначительно поднялся с 11,0802 руб. до 11,1014 руб.

Ранее эксперт Наталья Мильчакова заявила, что укрепление рубля плохо сказывается на предприятиях, особенно работающих на экспорт. Однако оно хорошо для потребителей, потому что падают цены и снижается инфляция.