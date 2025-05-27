Какой рубль нужен России — сильный или слабый

Укрепление рубля плохо для предприятий, особенно работающих на экспорт. Однако оно хорошо для потребителей, потому что падают цены и снижается инфляция. Такое противоречие действительно существует, и наиболее ярко заметно в случае, когда страна является крупным экспортёром сырья или иной продукции на мировой рынок, заявила РИАМО ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее словам, в стране-экспортёре чрезмерно дорогая (крепкая) национальная валюта ведёт к снижению конкурентоспособности её товаров на мировом рынке, а значит, к снижению доходов от экспорта, бюджетному дефициту, увеличению доли госдолга в ВВП и в конечном счёте демотивирует экономический рост.

Примерно такая ситуация к концу XX века сложилась в Японии, которая была вынуждена ослабить курс иены к другим мировым резервным валютам, чтобы поддержать своих экспортёров, рассказывает аналитик. Но, с другой стороны, слишком дешёвая (слабая) нацвалюта является одним из генераторов роста инфляции через подорожание импортных товаров, сырья, материалов и комплектующих (что потом всё равно закладывается в потребительские цены), а также — через резкий рост инфляционных ожиданий населения и недоверие к национальной валюте.

Подобная ситуация, где инфляция при очень слабой нацвалюте уже переросла в гиперинфляцию, сложилась в Аргентине, Венесуэле, Турции, ещё в ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки. Например, в Сальвадоре на некоторое время из-за недоверия сначала к местной валюте, а потом к выполнявшему обязанности национальной валюты доллару США в качестве национальной валюты даже использовали биткоин.

Решение

«Разрешить противоречие можно совместными усилиями правительства и Центрального банка, обеспечив устойчивый курс национальной валюты на уровне, который будет, с одной стороны, не слишком завышен, чтобы поддержать экспортёров, и, с другой, – не слишком занижен, чтобы разгонять инфляцию», — подчеркивает Мильчакова

В некоторых странах, например, в Азербайджане и Туркменистане, курсы национальных валют жёстко фиксированы центральными банками, но такая поддержка нацвалюты центральным банком потребует существенных трат золотовалютных резервов. В Китае, в свою очередь, курс юаня на внутреннем рынке не фиксирован, а управляем Народным Банком Китая, который не позволяет юаню сильно отклоняться от сбалансированной величины по отношению к доллару в любую сторону, в связи с чем в Китае по-прежнему ходят слухи о том, что привязка юаня к доллару всё ещё существует, несмотря на неоднократные опровержения властями этого предположения, объясняет аналитик.

По ее мнению, управляемый в разумных пределах, но в то же время плавающий обменный курс рубля в России был бы вполне оптимален. Фактически правительство и ЦБ РФ уже пытаются перейти именно к такой форме поддержки рубля путём «зеркалирования» ЦБ РФ операций Минфина на валютном рынке, которые ведомство проводит в соответствии с бюджетным правилом.

«Было бы идеально, если бы российские власти назвали оптимальный интервал значений курса рубля (например, 70-80 или 80-90 руб. за доллар), и далее придерживались бы этого интервала как ориентира для валютного рынка», — считает Мильчакова.