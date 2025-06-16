ЦБ понизил курс доллара на 17 июня

сегодня в 19:01

Курс рубля вновь укрепился по сравнению с курсом доллара. Это следует из данных на сайте Банка России.

ЦБ обновил курсы валют на 17 июня. Так, американский доллар стал стоить 78,5067 руб. против 79,0028 руб.

Евро, напротив, подорожал почти на рубль. Он поднялся в цене с 90,0068 руб. до 90,9438 руб.

Курс юаня продемонстрировал незначительное снижение. Если на момент праздничных выходных он стоил 10,9317 руб., то 17 июня опустился до 10,8979 руб.

Между тем в Минэкономразвития РФ заявили, что курс рубля продолжает укрепляться. Вместе с тем в России отмечается снижение инфляции.