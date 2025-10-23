ЦБ опубликовал курсы валют на пятницу

сегодня в 19:50

Банк России обновил официальные курсы валют на 24 октября. Доллар, евро и юань незначительно подешевеют к рублю, следует из данных на сайте регулятора.

Стоимость доллара упадет с 81,6549 руб. до 81,2690 руб. Снижение составит 0,3859 руб.

Евро подешевеет с 94,7543 руб. до 94,3889 руб.

Китайский юань будет стоить 11,3733 руб. 23 октября он был на уровне 11,4541 руб.

Между тем 22 октября внебиржевой курс доллара взлетел выше 82 рублей. Это произошло впервые с 6 октября.

