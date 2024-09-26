ЦБ и власти Москвы проведут аналитические исследования в сфере промышленности

Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики заключил с Главным управлением Банка России по ЦФО соглашение о проведении аналитических исследований. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Исследования будут направлены на уточнение состояния экономики столицы, формирование благоприятного инвестклимата, развитие на городской территории промобъектов и их инфраструктуры. Полученные данные помогут спрогнозировать развитие промышленного потенциала мегаполиса и окажут содействие при принятии решений по ключевой ставке.

По словам Гарбузова, в Москве работает более 4,2 тыс. промпредприятий, каждый год запускаются новые компании: до 50 средних и крупных, а еще около 100 малых.

«Подписанное с Центробанком соглашение позволит оперативно анализировать состояние экономики, прогнозировать инфляцию, ценовые ожидания и бизнес-климат. Такая совместная работа обеспечит нам возможность оперативно разрабатывать новые подходы для стимулирования развития промышленности. Кроме того, коллеги смогут учитывать эту информацию при проведении денежно-кредитной политики, в том числе при принятии решений по ключевой ставке», — заявил Гарбузов.

ЦБ уже 26 лет занимается проведением опросов среди российских предприятий. В том числе на их результаты регулятор опирается при принятии решений по денежно-кредитной политике. Таким образом Центробанк получает информацию о текущей экономической ситуации в стране до того, как появится официальная статистика. В основу опережающих индикаторов экономической активности ложатся ожидания предприятий.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«В рамках этой работы компании — участники опросов получают актуальную аналитику, касающуюся как отрасли, так и региона, что может быть использовано ими при принятии бизнес-решений. Также они участвуют в регулярных встречах и мероприятиях Банка России, где обсуждается экономическая повестка региона. Сотрудникам этих предприятий доступны обучающие программы по темам финансового просвещения от экспертов Банка России», — отметил начальник ГУ Банка России по ЦФО, член совета директоров ЦБ Рустэм Марданов.

По его словам, на данный момент участниками опроса стали уже 15 тыс. российских малых, средних и крупных предприятий. Центробанк анализирует информацию, получаемую от каждого их них. Результаты последнего опроса доступны на сайте ЦБ в разделе «Мониторинг предприятий».

Москва является городом с развитым производством, где функционирует свыше 4,2 тыс. промкомпаний — там работает 725 тыс. человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а еще около 100 малых. Они занимаются выпуском различных товаров и активно внедряют инновации в свои процессы.

По поручению столичного мэра Сергея Собянина в мегаполисе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Размещение промплощадок в городе открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также к большому набору системной поддержки Москвы. Для них доступны более 20 мер, среди которых — субсидии и целевые займы. Еще разработан ряд антикризисных инструментов.