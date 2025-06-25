ЦБ хочет перенести внедрение цифрового рубля на сентябрь 2026 года

Банк России предложил новую дату массового внедрения цифрового рубля. Правки в соответствующий законопроект он уже направил в Госдуму, сообщает РИА Новости .

Ранее в ЦБ говорили, что цифровой рубль станет доступен россиянам уже в июле этого года. Однако он решил перенести внедрение этого платежного документа.

Цифровой рубль станет доступен с 1 сентября 2026 года. Переводы и платежи им будут внедряться поэтапно.

Таким образом, с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки РФ должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

Кроме того, с этой же даты торговые компании с выручкой более 120 млн руб., являющиеся клиентами крупных кредитных организаций, должны будут открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей, чтобы люди могли оплачивать ими товары и услуги.

Ранее президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ заявил, что использование цифрового рубля нужно сделать массовым. Он попросил ЦБ ускорить сроки перехода финансовой сферы на новые этапы.