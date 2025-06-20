Путин: использование цифрового рубля нужно сделать массовым

В пятницу на ПМЭФ проходит пленарная сессия с участием главы государства. Ее модерирует журналист, генеральный директор, ведущий телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш.

«Сейчас есть задача сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и среди предприятий и банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и сроки перехода нашей финансовой сферы на новые этапы», — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.