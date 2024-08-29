ЦБ допустил риск исчерпания ликвидной части ФНБ в 2025 году

ЦБ: на фоне кризиса США и КНР в 2025 году может исчерпаться ликвидная часть ФНБ

В результате возможного глобального кризиса и ухудшения отношений между США и Китаем, ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) может исчерпаться уже в следующем году, такой прогноз допустил ЦБ, пишет «Прайм» .

ЦБ в рисковом прогнозном сценарии допускает, что на фоне кризиса отношений между Америкой и Китаем цена нефти упадет, и тогда ситуация сложится таким образом, что придется тратить ликвидную часть ФНБ. По предварительным данным Минфина РФ, на 1 августа 2024 года весь объем ФНБ составлял 12,278 трлн рублей, а объем ликвидных активов — эквивалент 4,665 трлн рублей (2,4% ВВП, прогнозируемого на текущий год).

«На фоне значительного падения сырьевых цен при действующих параметрах бюджетного правила это приведет к активному использованию ликвидной части ФНБ для нейтрализации шока, что создает риски исчерпания средств ФНБ в течение 2025 года», — указывает ЦБ.

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