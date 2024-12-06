Денежная база в России сократилась на десятки миллиардов рублей

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Силуанов о снижении денежной базы: план «напечатать и жить хорошо» не работает

Центробанк заявил о сокращении денежной базы в России на 44,3 миллиарда рублей за неделю в ноябре, но эмиссия денежных средств тут не поможет, сообщает «Царьград» .

По данным ЦБ, за неделю с 22 по 29 ноября, объем денежной базы уменьшился на 44,3 миллиарда рублей — с 18,273 триллиона до 18,228 триллиона рублей.

Причем неделей ранее этот показатель составлял 18,338 триллиона рублей.

Как отмечал ранее замминистра финансов РФ Иван Чебесков, эмиссия денег повышает риск хранения резервов в долларах и евро.

Министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что увеличение денежной массы приведет к высокой инфляции. План «напечатаем и будем жить хорошо», по его словам, не работает.