ЦБ аннулировал последнюю лицензию УК ФКБС

сегодня в 16:06

Банк России России аннулировал последнюю лицензию УК ФКБС, она касается управления ценными бумагами, следует из данных на сайте ЦБ.

УК ФКБС была создана летом 2017 года. Ее владелец — Банк России. Целью основания компании было «осуществление мероприятий по финансовому оздоровлению кредитных организаций и предупреждению банкротства».

В разное время УК ФКБС временно исполняла обязанности по управлению Бинбанком, банками «Траст», «Советский» и др., а также управляла ценными бумагами некоторых кредитных организаций.

Лицензия на управление ценными бумагами УК ФКБС была аннулирована на основании заявления самой компании. В апреле она также отказалась от управления инвестфондами.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «ИНЭКО». С 22 мая организация не может осуществлять банковские операции.