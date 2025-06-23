ЦБ 25 июля может снизить ключевую ставку до 19%, прогнозирует экономист

На предстоящем заседании 25 июля Банк России с высокой вероятностью уменьшит ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 19%. Такой прогноз дал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. сообщает «Газета.Ru» .

«Формально ЦБ почти выполнил задачу [по приведению инфляции к 4%]. Инфляция с сезонной корректировкой в мае снизилась до 4,5%. Недельные принты по инфляции свидетельствуют о снижении темпа роста цен до менее чем 4% год к году в сезонно сглаженном выражении. Главное — удержать целевой темп роста цен, не погрузив экономику в затяжное восстановление», — отметил Федоров.

Он уточнил, что, учитывая замедление инфляции, реальная жесткость денежно-кредитной политики осталась на прежнем уровне — около 15%, как и до снижения ставки до 20%. Согласно прогнозу ЦБ, этот показатель должен составить 13%.

Федоров также добавил, что в случае снижения ключевой ставки доходность банковских вкладов будет падать как минимум на 0,5 п. п. ежемесячно.

Напомним, 6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21% до 20%, аргументировав это некоторым ослаблением проинфляционных рисков, которые, однако, по-прежнему преобладают над дезинфляционными факторами в среднесрочном периоде.