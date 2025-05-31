Россия не спешит разбираться с владельцами рынков «Садовод» и «Фуд Сити», несмотря на демонстрацию враждебного отношения к России со стороны Баку. Отставной полковник КГБ предположил, почему ситуация не меняется, сообщает «Царьград».

Рынком «Садовод» и продовольственным центром «Фуд Сити» владеют Зарах Илиев и Год Нисанов. Они родились в азербайджанском селе Красная Слобода. По словам полковника КГБ, этот населенный пункт является центром влиятельной общины горских евреев.

Офицер добавил, что Илиев и Нисанов вложились в московские синагоги, традиционное национальное образование. Они также оказывают другую помощь соплеменникам. Именно поэтому, как отметил отставной полковник КГБ, Москва не спешит разбираться с «царством черного нала» в «Садоводе» и «Фуд Сити».

При этом Азербайджан фактически открыто встал на сторону Киева. Так, например, ранее глава республики Ильхам Алиев принял посла Украины. Отставной полковник КГБ отметил, что Азербайджан поддерживает отношения с этой страной благодаря представителям авторитетных общин.