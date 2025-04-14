Треть компаний из США утратила право на обратный выкуп активов в России

Президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи заявил, что треть компаний из США утратали право на обратный выкуп активов, проданных в стране из-за ухода с российского рынка после начала СВО в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Экспресс» .

С того времени компании, которые приняли решение об уходе с российского рынка, заключали с новыми собственниками колл-опционы. Действие 30% из них уже закончилось. По словам Эйджи, было бы правильно учитывать их.

«Соблюдение российской стороной этих обязательств стало бы хорошим сигналом для тех компаний, которые подумывают о возвращении», — отметил Эйджи.

Уходя, многие западные компании договорились об обратном выкупе активов. Этот опцион прописали в сделках, заключенных с некоторыми сетями быстрого питания и автоконцернами.

Ранее вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер заявил, что в России выживают и укрепляют позиции только те автобренды, которые наиболее точно соответствуют требованиям аудитории. Все остальные в силу конкуренции будут вынуждены уйти с рынка.