Слабые автопроизводители неизбежно покинут рынок России

Эксперт Леер: в России выживут те автобренды, кто предложит хороший сервис

В России выживают и укрепляют позиции только те автобренды, которые наиболее точно соответствуют требованиям аудитории. Все остальные в силу конкуренции будут вынуждены уйти с рынка, заявил РИАМО вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.

Российский рынок долгое время был избалован высоким уровнем сервиса, который предлагали западные компании. Однако с их уходом освободилась значительная ниша, что привело к жесткой конкуренции среди новых игроков, в первую очередь китайских брендов, отмечает эксперт.

Важно понимать, что рынок естественным образом отсекает тех, кто не способен предложить потребителям должный уровень сервиса, комплектации и понимания их запросов, подчеркивает он.

«Конкуренция в этом сегменте стремительно растёт, и слабые игроки неизбежно покидают рынок. При этом возвращение западных компаний в будущем будет сопряжено с серьезными трудностями — им уже не удастся просто заново занять освободившиеся позиции, поскольку потребители адаптировались к новым брендам, а маркетинговых инструментов для быстрого возвращения может оказаться недостаточно», — считает Леер.

В конечном итоге от этой борьбы выигрывает потребитель. Конкуренция стимулирует производителей повышать качество, улучшать комплектации и совершенствовать сервис. Одновременно это оказывает давление на ценовую политику, делая продукцию более доступной, заключает эксперт.