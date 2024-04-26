Требования по необеспеченным потребкредитам и автокредитам ужесточат в России

ЦБ с 1 июля ужесточит требования к выдаче автокредитов и потребкредитов

Центробанк России принял решение повысить требования к выдаче кредитов. В том числе, это необходимо для снижения долговой нагрузки на население, говорится на официальном сайте регулятора .

Кроме этого, ЦБ намерен новой мерой повысить накопление макропуденциального запаса капитала. Устойчивость банков в случае роста потерь также улучшится.

Рост задолженности по необеспеченным потребкредитам ускоряется. В январе и феврале увеличение было зафиксировано на 0,9%, а в марте уже на 1,8%. Задолженность по наличным кредитам в I квартале снизилась на 1,5%, а на автокредиты — увеличилась на 11%.

Центробанк считает, что к концу года новые требования позволят сформировать буфер капитала в размере около 7% по необеспеченным потребительским кредитам и около 3% по автокредитам.

Ранее ЦБ сообщил, что ключевая ставка не изменилась. Она осталась на уровне 16% годовых.