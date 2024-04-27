Траты российских авиакомпаний на ремонт самолетов взлетели в 2023 году

В 2023 году расходы российских авиакомпаний на техобслуживание и ремонт самолетов, вертолетов и авиадвигателей выросли на 26% по сравнению с 2022 годом. Соответствующие траты достигли 173,1 млрд рублей, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Кроме того, общие расходы авиаперевозчиков также выросли на 9%, достигнув 1,515 триллиона рублей. Главная статья расходов — топливо, на которое в 2023 году потратили 431,9 млрд рублей — на 11% больше, чем годом ранее.

Также российские авиакомпании стали больше тратить на обслуживание в воздушных гаванях — 230,5 млрд, что на 17% больше, чем в 2022 году. В то же время, траты на аренду и лизинг авиатехники уменьшились на 12% год к году, составив 228,2 млрд рублей.

В АЭВТ отметили, что расходы авиаперевозчиков выросли в том числе из-за подорожания доллара, поскольку большая часть расчетов по техобслуживанию производится в валюте.