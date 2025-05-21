Трамп заработал более 300 млн долларов с момента запуска криптовалюты TRUMP

Американский президент Дональд Трамп и его союзники заработали больше 300 млн долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты TRUMP в январе, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Newsmax.

«С момента запуска токена TRUMP в январе торговая активность принесла президенту Дональду Трампу и его союзникам 324,5 миллиона долларов комиссионных за торговлю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из этой суммы 900 тыс. долларов были получены в течение последних 2-х дней.

О запуске собственной шуточной криптовалюты Трамп объявил 17 января. Сообщение политика вызвало сомнения у пользователей, большинство из которых предположили, что аккаунты президента взломаны. Но даже через несколько часов после публикации, посты так и не были удалены.

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