Трамп ввел пошлину на лекарства компаний, которые не строят заводы в США

Американский президент Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в США, сообщает РИА Новости .

По словам главы Белого дома, если компания уже начала строительство, то на нее пошлины распространятся не будут.

Отмечается, что пошлины вводятся на любые брендированные или запатентованные фармацевтические препараты, если компания не строит свой фармзавод в США.

Ранее Трамп предложил радикальный метод завершения боевых действий на Украине. Президент США потребовал от государств ЕС ввести санкции или пошлины против Китая, как наиболее крупного импортера нефти из РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.