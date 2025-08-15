Трамп угрожает разорить всю японскую автомобильную индустрию
Фото - © РИА Новости
Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, поставили под угрозу японскую автомобильную индустрию. Так, компания Toyota начала терпеть серьезные убытки, которых раньше никогда не было, сообщает «Российская газета».
Чистая прибыль японского производителя авто упала на 36,9% в период с апреля по июль текущего года. По прогнозам, падение не прекратится, а будет набирать обороты. К концу финансового года прибыль компании может снизиться уже на 44,2%.
Mazda также терпит убытки. В первом квартале года компания потеряла 313 млн долларов. Между тем убытки Honda составили 201 млн долларов.
На фоне этого японское правительство заключило с Вашингтоном торговую сделку. Токио выделит «взнос» в размере 550 млрд долларов в американский производственный сектор, а пошлины на товары из азиатской страны составят 15%.
Ранее стало известно, что во втором квартиле этого года мировые автопроизводители потеряли 12 млрд долларов из-за новых пошлин США. Автопромышленность называют «одной из главных жертв торговой войны» американского лидера.