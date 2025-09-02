Трамп стал богаче на 5 млрд долларов за день из-за криптовалюты WLFI

Американский президент Дональд Трамп смог увеличить свое состояние на 5 млрд долларов всего за день. В этом ему помогла выпускаемая его семьей криптовалюта World Liberty Financial (WLFI), сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Заработанная за один день сумма превысила стоимость всей недвижимости, которая есть в собственности у Трампа. Данный «торговый дебют» стал, вероятно, крупнейшим финансовым успехом республиканца с тех пор, как он вновь возглавил Белый дом.

Криптопроект был запущен в прошлом году во время предвыборной кампании Трампа. Тогда республиканец заявил, что снова «сделает Америку великой», но уже с помощью криптовалют.

Семья Трампа владеет чуть менее четвертью всех токенов WLFI. Сам президент является «почетным соучредителем» World Liberty Financial.

Ранее Трамп подписал законопроект Genius Act. Он создает правовую базу для выпуска стейблкоинов, которые привязаны к цене американского доллара.