Трамп утвердил законопроект Genius Act об обеспеченных долларом стейблкоинах

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Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект Genius Act. Он создает правовую базу для выпуска стейблкоинов, которые привязаны к цене доллара Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

18 июля американский конгресс одобрил три законопроекта. Они создают правовую базу для регулирования криптовалют в Соединенных Штатах. Обещание сделать это Трамп давал, когда шел на выборы президента.

Глава США подписал законопроект Genius Act. С помощью него Соединенные Штаты планируют стать лидерами в сфере цифровых активов.

Стейблкоин — криптовалюта. Она стабильна, поскольку привязана либо к валюте, либо к ценам на биржевые товары, то есть, зерну, золоту или нефти.