Трамп: США очень приблизились к заключению торговой сделки с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приблизился к заключению торговой сделки с Пекином так, как никогда ранее, пишет РИА Новости .

Трамп сообщил, что США вскоре могут подписать торговый договор с Китаем. Об этом он рассказал журналистам во время встречи с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам американского лидера, некоторые договоренности с Китаем уже достигнуты, хотя окончательный результат пока неясен. Трамп также упомянул о недавно заключенном соглашении с Японией.

24 июля Трамп заявлял, что переговоры с Китаем относительно вопроса торговли находятся на завершающей стадии.

Первая встреча представителей Китая и США по вопросам торговли прошла в Швейцарии 10–11 мая. Участники согласились снизить таможенные пошлины с обеих сторон. После этого делегации встретились снова, но уже в Лондоне 9 июня. На второй встрече они обсудили, как Китай будет поставлять редкоземельные металлы в Соединенные Штаты.