Трамп: США и Китай находятся на завершающих стадиях переговоров о сделке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии переговоров и близки к торговой сделке, сообщает РИА Новости .

«Мы в процессе завершения переговоров и достижения сделки с Китаем», — заявил он.

10–11 мая в Швейцарии состоялся первый раунд торговых переговоров между делегациями США и Китая. Стороны договорились о взаимном сокращении пошлин. 9 июня в Лондоне прошел второй раунд переговоров Вашингтона и Пекина, в рамках которого обсуждался вопрос экспорта китайских редкоземельных металлов в США.

Ранее Дональд Трамп объявил о резком увеличении импортных пошлин на сталь — с текущих 25% до 50%.