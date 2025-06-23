Трамп призвал держать цены на нефть низкими

сегодня в 18:33

В связи с ударами США и Израиля по Ирану нефть начала дорожать. Президент США Дональд Трамп обратился к игрокам топливного рынка и приказал им держать цены низкими, сообщает РБК .

Соответствующее обращение американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Всем: держите цены на нефть низкими. Я слежу!» — написал Трамп.

По его словам, повышение цен на нефть «играет на руку врагу». Также Трамп заявил, что дал поручение Минэнерго США.

«Бури, детка, бури!!!» — написал американский президент, потребовав тем самым исполнить приказ как можно быстрее.

На фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке цены на нефть взлетели. Так, марка Brent на ICE Futures впервые с января поднялась выше 81 доллара.