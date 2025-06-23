Цена на нефть Brent на ICE Futures впервые с января поднялась выше 81 доллара

сегодня в 16:56

Стоимость фьючерса на нефть сорта Brent превысила отметку в 81 доллар за баррель

На лондонской бирже ICE Futures цена фьючерса на нефть Brent поднялась выше 81 доллара за баррель впервые с января 2025 года, сообщает «Царьград» .

К 01:01 по московскому времени стоимость барреля Brent достигла отметки в 81,4 доллара.

В то же время курс биткоина ранее опустился ниже отметки в 100 тысяч долларов.

Василий Гиря, глава GIS Mining, отметил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжит оказывать негативное влияние на глобальные финансовые и сырьевые рынки.