Цена на нефть Brent на ICE Futures впервые с января поднялась выше 81 доллара
Стоимость фьючерса на нефть сорта Brent превысила отметку в 81 доллар за баррель
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На лондонской бирже ICE Futures цена фьючерса на нефть Brent поднялась выше 81 доллара за баррель впервые с января 2025 года, сообщает «Царьград».
К 01:01 по московскому времени стоимость барреля Brent достигла отметки в 81,4 доллара.
В то же время курс биткоина ранее опустился ниже отметки в 100 тысяч долларов.
Василий Гиря, глава GIS Mining, отметил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжит оказывать негативное влияние на глобальные финансовые и сырьевые рынки.