Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН

«Бюджет приостанавливает большинство обязательных и все добровольные взносы в ООН и другие международные организации, включая регулярный бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Белого дома на следующий финансовый год.

В документе отметили, что также предлагается прекратить финансирование неэффективных миротворческих операций ООН и других организаций. Причиной данного решения стали недавние провалы и высокая стоимость участия.

В проекте говорится, что в прошлом США несли на себе основную финансовую нагрузку миротворческих операций, но теперь данная практика не соответствует интересам Вашингтона. Общая сумма сокращения составит 1,614 млрд долларов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американский лидер Дональд Трамп намерен запросить у американского конгресса рекордные 1,01 трлн долларов на национальную безопасность в текущем финансовом году.