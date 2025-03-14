Тоже работа: в России предложили назначить выплаты домохозяйкам

В Госдуму внесут законопроект, устанавливающий выплаты в размере прожиточного минимума домохозяйкам. Его разработал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), сообщает РИА Новости .

Согласно документу, предлагается ввести ежемесячную выплату гражданам, которые занимаются ведением домашнего хозяйства. Ее размер будет равен прожиточному минимуму.

В проекте говорится, что на выплату домохозяйки смогут рассчитывать при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума. Будут учитываться доходы всех членов семьи.

При этом законопроект предусматривает ограничения для лиц, которые только недавно приобрели российское гражданство. Они смогут получить выплату лишь после 5 лет проживания в РФ.

Кроме того, на выплату не смогут претендовать граждане, применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».

Выплату домохозяйкам будут назначать на полгода. При этом у них будет право продлить ее.

Автор законопроекта указывает, что документ направлен на улучшение демографической ситуации в России.

Ранее стало известно, что программу маткапитала продлили в России до 2030 года. Порядка 5 млн семей в России получат право на выплаты.